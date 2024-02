Dia de Iemanjá: confira rituais que podem ser feitos mesmo longe do mar

A simpatia para pedir saúde e proteção à deusa é simples. Basta ter um vaso com flores brancas, que deve ser colocado na mesa da cozinha ou da sala. As rosas devem ser oferecidas à Iemanjá, enquanto se pede saúde para todos os moradores da casa. Pode encerrar o ritual com a oração à Iemanjá (leia acima). Quando as rosas brancas murcharem, precisam ser jogadas em área verde, de campo ou mata.

Para ter sorte no amor

Quem busca ajuda de Iemanjá para melhorar a vida amorosa precisa montar uma cesta com presentes para a mãe dos orixás. A cesta deve ser despachada em praça ou mantida em lugar seguro (dentro de casa) por 7 dias. Primeiramente, deve-se forrar a cesta com papel celofane. Depois, amarrar uma fita (azul, amarela, branca, verde ou rosa, cores da harmonia) no cabo de 5 ou 8 rosas brancas, colocando-as no recipiente. Por fim, deve-se jogar um pouco de talco e de perfume de alfazema (lavanda) por cima. A cesta precisa ainda ser preenchida com espelho, bijuterias e sabonete.

Para atrair energias positivas

Boas energias são sempre bem-vindas, não é? Em um prato de louça branco, coloque as pétalas de três rosas brancas e uma vela de sete dias na cor azul-claro, bem ao centro.

Ao redor, coloque um espelho pequeno (de bolso), um pó compacto e três moedas de 50 centavos.