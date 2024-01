Priscila Fantin fala de período como garçonete em Paris e de doença rara

Convidada de Tati Bernardi no videocast "Desculpa Alguma Coisa" desta quarta-feira (24), a atriz Priscila Fantin conta as experiências que viveu em um hotel de nudismo com o marido, o ator Bruno Lopes, revela detalhes do período em que trabalhou como garçonete em Paris em uma tentativa de fugir da fama e fala como lidou com doença rara descoberta durante a Dança dos Famosos 2023.

A gente foi e achou essa liberdade de fazer sexo em locais que não fossem o quarto. Era um hotel para senhores e senhoras, foi lindo ver aqueles corpos envelhecidos, sem pudor, naturalmente.

Priscila Fantin

Priscila foi a campeã da temporada 2023 da Dança dos Famosos e conta como foi lidar com problemas de saúde durante a edição. "Eu sentia uma dor absurda na área digestiva toda. Achei que tinha comido alguma coisa que tinha me feito mal. Sentia fome e a fome doía, mas qualquer coisa que eu ingerisse doía, era uma dor que sentia tudo".