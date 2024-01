Fisiculturista que baleou namorada é condenado por tentativa de feminicídio

"O conselho de sentença acatou parcialmente a acusação e decidiu que o réu cometeu contra a vítima, Ellen Cristina Otoni Campos, o crime de homicídio tentado, qualificado pelo feminicídio e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, com o privilégio da violenta emoção", explicou o juiz Thiago Grazziane Gandra.

O julgamento contou com a participação de nove testemunhas. Weldrin e Ellen também foram ouvidos.

O fisiculturista alegou legítima defesa e disse que atirou para "parar" e não "matar" a vítima. Segundo a versão dele, os tiros tinham o objetivo de forçar a saída da vítima do apartamento. Ele ainda alegou que o relacionamento com Ellen era "superficial e casual".

Já Ellen relatou que conhecia o acusado desde 2017 e que o relacionamento foi marcado por brigas e desaparecimentos temporários dele, que sempre voltava a procurá-la. Ela afirmou que no dia do crime os dois brigaram por WhatsApp e ela foi até a casa dele para conversar, a discussão começou e resultou no ataque a tiros.

"Escorreguei no meu próprio sangue e cai", disse Ellen. Ela narrou que mesmo baleada conseguiu ir para cima de Weldrin, bater no braço dele e desarmá-lo.

O UOL tenta contato com a defesa de Weldrin. O espaço fica aberto para manifestações.