Pai de santo é condenado a 3 anos de prisão por abuso sexual de 5 mulheres

Defesa diz que provas são frágeis e que vai recorrer da decisão. Os advogados disseram, em nota, que buscam "a absolvição de Laércio, destacando as fragilidades e contradições evidentes nos depoimentos das supostas vítimas, as quais são as únicas provas dos autos".

Em apelação, buscaremos, também, a nulidade da audiência de instrução e julgamento por cerceamento de defesa, pois, a magistrada, ao recusar perguntas cruciais às vítimas e interferir nas inquirições defensivas, comprometeu o exercício da ampla defesa e do contraditório Rafael Breim e Andreia Fonseca, advogados

Ministério Público quer pena maior. O órgão informou que "pleiteou pena substancialmente maior e já apelou da sentença na própria audiência".

Em setembro do ano passado, ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça após pedido do Ministério Público. No entanto, ele ainda não foi preso e segue sendo procurado.

Laércio não vai se entregar à polícia. Com mandado de prisão em aberto desde o ano passado, a defesa disse que o condenado "não se submeterá a uma prisão manifestamente ilegal". "A defesa aguarda a decisão do Superior Tribunal de Justiça acerca do Habeas Corpus impetrado, buscando a revogação da prisão preventiva", finaliza a nota.

O que disseram as vítimas

As vítimas relataram que Laércio dizia que elas precisavam de limpeza espiritual e, que para que isso fosse feito, eles deveriam ter relações sexuais. Cinco das oito que denunciaram o pai de santo falaram à TV Globo sob condição de anonimato no ano passado.