Mulher morre após ser espancada e atropelada no RJ; família acusa ex

Uma mulher de 24 anos foi espancada, atropelada e morreu na noite de domingo (21), em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. A família dela acusa o ex-companheiro da vítima como responsável pelo crime.

O que aconteceu

Vítima encontrou ex-namorado em uma festa. Testemunhas disseram que o homem, que estava armado, agrediu a vítima com socos, chutes, joelhadas e coronhadas até deixá-la descordada na comunidade do Rodo, em Santa Cruz, divulgou o RJ no Ar (Record TV).

Jovem teria sido atropelada. Dois amigos colocaram a vítima em uma moto para socorrê-la, mas teriam sido perseguidos pelo ex de Rafaela. No meio do caminho, o suspeito teria jogado o carro que dirigia contra a motocicleta, derrubando os ocupantes e fazendo com que Rafaela fosse atropelada por um ônibus BRT. Ao UOL, a MOBI-Rio informou que a colisão ocorreu entre o carro e uma moto, fazendo com que o piloto da motocicleta e dois garupas caíssem na pista. "O BRT não está envolvido no acidente", informou, contrário do que afirma a família.