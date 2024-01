Homem é preso suspeito de agredir esposa por ela não ter limpado casa no RJ

Um homem foi preso em flagrante sob suspeita de agredir a própria esposa após a vítima não ter limpado a casa no Rio.

O que aconteceu

Vítima disse à polícia que agressão ocorreu porque não conseguiu limpar a casa. Ela confirmou as agressões e explicou que saiu para tirar o CPF das filhas e não deu tempo de limpar a residência antes de o homem chegar do trabalho na quinta-feira (18).

Filhas do casal presenciaram as agressões. A polícia foi acionada e, ao chegarem no apartamento, os agentes foram recebidos pelo suspeito, que negou as agressões. Apesar disso, o homem foi preso em flagrante por lesão corporal, informou a Polícia Civil.