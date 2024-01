Adolescente grávida é achada morta estrangulada no RJ; ex-namorado é preso

Um homem de 21 anos foi preso nesta segunda-feira (22) sob suspeita de matar a ex-namorada estrangulada em Saquarema, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Vítima estava grávida de três meses. O corpo de Kethlen Santos foi encontrado na madrugada de sábado (20) em um terreno baldio no bairro Vilatur, em Saquarema.

Testemunhas disseram que jovem e ex-namorada brigaram. A discussão teria ocorrido na sexta-feira (19) e a adolescente teria decidido terminar com o rapaz, que seria o pai da criança. A polícia apura se o término do namoro teria relação com o homicídio.