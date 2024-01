Casal encontrado morto em SC discutiu minutos antes, diz polícia

Feminicídio seguido de suicídio. Para o delegado Ícaro Malveira, a hipótese principal é de que o empresário matou a jovem e tirou a própria vida.

Relembre caso

Eduarda Gorgik e Sergio Correa foram encontrados mortos no dia 14 de janeiro. Eles foram vistos com vida pela última vez em um churrasco com amigos em Itapema (SC).

Um revólver foi encontrado próximo aos corpos das vítimas e o empresário tinha passagens pela polícia. A PM de Santa Catarina informou que havia registros contra Sergio Correa por ameaça e lesão corporal.

Imagens do circuito de câmeras do prédio mostram o momento em que Eduarda escondeu celulares em um hidrante. O vídeo mostra Eduarda saindo rapidamente do apartamento na tarde do dia 13 de janeiro. Ação durou menos de 20 segundos.

