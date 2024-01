Nishimura Mako: quem foi a única mulher a entrar para a yakuza do Japão

Entrando para a gangue

Nascida em uma rigorosa família de funcionários do governo, a infância de Nishimura foi rígida. Suas lembranças giram em torno de seu pai autoritário e da vara de bambu que ele usava para discipliná-la. Durante o ensino médio, ela sentiu o desejo de escapar do jugo da família e, por isso, fez amizade com colegas indisciplinados —e, por fim, com gangues de motoqueiros (b?sozoku) que a ensinaram a lutar.

Essa veia rebelde a levou a um jovem membro da yakuza, que a colocou sob sua proteção e lhe mostrou como coletar dinheiro para proteção, resolver disputas, fazer chantagem e procurar garotas para prostituição.

Sua vida deu uma guinada quando, certa noite, ela recebeu uma ligação: seu amigo estava brigando e precisava de ajuda. Ela correu para socorrê-lo e, usando uma boate, transformou a cena em um banho de sangue. Isso chamou a atenção do chefe do grupo yakuza local, que a chamou para seu escritório. Ela me disse que se lembra das palavras dele até hoje: "Mesmo que você seja mulher, precisa se tornar uma yakuza".

Nishimura Mako durante seu aprendizado Imagem: Reprodução/The Conversation



A essa altura, ela já havia passado por centros de detenção juvenil várias vezes, e sua família havia cessado seus esforços para salvá-la. Ela aceitou o convite do chefe e começou a viver a vida rigorosa de uma estagiária da yakuza. Ela se juntou a um grupo de recrutas do sexo masculino, realizando tarefas diárias e, por fim, participando das atividades criminosas do grupo.