Marcelo Serrado conta que já 'perdeu' filho e confundiu Faustão com Gugu

"Eu fui numa peça de teatro, levei meus dois filhos, falei 'Hoje é o dia do pai'... Tô lá aplaudindo, nisso, Felipe some. E Guilherme ali, quietinho. Fiquei desesperado. Comecei a entrar em pânico, o teatro todo começou a procurar. Quando vejo, está ele na porta do teatro, sentado na escadinha, como se nada tivesse acontecido", relembra.

"Contei isso pra mãe, ela disse que nunca mais ia ficar só com eles", afirma.

Marcelo Serrado diz por que não fala mais sobre política: 'Me arrependo'

O ator revelou os motivos de não falar publicamente sobre seu posicionamento político. "Não falo mais de política porque tiram do contexto. Eu sou um cara muito colocado hoje em dia politicamente. Estou do lado dos meus, dos artistas. Na trincheira você vai ficar de que lado? Me arrependo de botar a camisa amarela. Mas eu e muita gente. Aquele movimento que eu fiz foi extremamente autêntico, pensado. Não existia o cara lá, era outro movimento. Achei que era autêntico".

Marcelo Serrado sobre brochada: 'Por que que o homem não pode?'

Serrado revelou já ter brochado no sexo. "Normal, mas a menina não me abraçou. Por que a mulher não pode abraçar homem que brocha? Mas olha, não existia Viagra na época. No dia seguinte, passo por elas [ela com as amigas], só vejo elas rindo. Depois saí com essa menina no Rio, fui tentar uma coisa e vi que não ficava. Falei: 'vamos ficar amigos'. Eu tinha acabado de me separar de uma ex, estava sofrendo".