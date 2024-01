Marcelo Serrado conta que já brochou, diz como lida com pânico e política

Convidado de Tati Bernardi no videocast "Desculpa Alguma Coisa" desta quarta-feira (17), o ator Marcelo Serrado revela que já brochou durante o sexo, diz como aprendeu a enfrentar suas crises de pânico e por que não fala mais de política.

O ator conta a experiência de ter brochado. "Normal, mas a menina não me abraçou. Por que a mulher não pode abraçar homem que brocha? Mas olha, não existia Viagra na época. Ela não me abraçou. No dia seguinte, passo por elas [ela com as amigas], só vejo elas rindo".