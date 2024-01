Noiva é detida em pleno casamento e vai de véu e grinalda para a prisão

Uma mulher foi detida pela polícia durante sua própria cerimônia de casamento, no México, sendo fichada na delegacia vestida de noiva.

O que aconteceu

Nancy Lizeth foi detida pela polícia mexicana no dia de seu casamento com Clemente Mediola, mais conhecido como "El Ratón", suspeito de liderar uma organização criminosa. A prisão foi realizada no dia 22 de dezembro, mas só foi noticiada pela Procuradoria-Geral do Estado do México esta semana.

Ela foi detida ao chegar a uma igreja do município de Villa Guerrero, no Vale de Toluca, onde o casamento seria celebrado. Ela estaria ligada a uma célula criminosa do cartel Família Michoacana, liderada por "El Ratón", envolvendo principalmente crimes de sequestro e extorsão contra avícolas, restaurantes e lojas de materiais de construção.