Bronzeado perfeito com sucos naturais: veja 5 receitas rápidas para o verão

Ingredientes

1 fatia média de melancia em cubos

1/3 de uma cenoura média crua

1/2 xícara (chá) de folhas de agrião

1 colher (sopa) rasa de gérmen de trigo cru

1 xícara (chá) de suco de laranja natural

Adoçante (opcional)

Preparo Rale a cenoura com casca no ralo fino e coloque no liquidificador junto com a melancia, o agrião e o suco de laranja.

Depois de batido, passe por um coador para retirar o excesso de fibras, mas não descarte tudo. Volte um pouco das fibras para o copo, para que o suco fique mais encorpado e nutritivo.

Para finalizar, acrescente o gérmen de trigo e o adoçante.

Suco de mamão, banana e batata yacon

Rendimento: 1 copo (250 ml)