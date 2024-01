Tabata Amaral diz por que incomoda esquerda: 'Não bato continência'

Tabata completa. "E é aí que digo que a reação é mais violenta porque sou mulher, mas o primeiro incômodo não é esse, é porque eu sou independente. Por que a esquerda bate mais em mim do que a direita? Disputa de voto. Disputa de espaço. Agora não dá pra alguém com a minha história vir aqui pra bater continência pra alguém".

Tabata Amaral desabafa sobre perda do pai para o crack

Tabata conversou com Tati Bernardi a respeito da perda do pai e sobre educação. "Meu pai morreu com 39 anos por causa do crack. Um homem brilhante, que escrevia o que ele via na rua, no ônibus, organizava torneio de xadrez pra mim e pra meu irmão, mas que não teve nenhuma oportunidade, nenhum acolhimento pra tratar de sua saúde mental. Não dá pra separar o tanto de morte, desesperança que você tem na sua ausência [da educação]. (...) Não se separa desigualdade de educação. Eu só estou aqui e fiz ensino médio, fiz faculdade e pude escolher um futuro, por causa da educação. Educação é vida e sua ausência é morte. Falo assim porque odeio quando colocam essa educação na caixinha bonitinha de discurso. O mundo estava aberto pra mim por causa da educação".

Tabata Amaral fala de perrengue pra se formar em Harvard: 'Não falava inglês'

A deputada também comentou a dificuldade ao chegar em Harvard, onde fez sua graduação. "Meu inglês era péssimo, comecei a estudar no segundo ano do ensino médio. Na primeira reunião, eu não entendi nada. Fui pro quarto, comecei a chorar, pensando que não tinha a menor condição. Eu era muito diferente dos brasileiros que estavam lá. Eu ouvia que era uma freira, que era muita séria, que não ia pra festa. Comecei a trabalhar como babá pra mandar dinheiro. As pessoas olhavam e ninguém sabia dessa história. Só viam uma pessoa extremamente séria e que não sabia inglês. O primeiro ano foi bem horrível pra mim, tinha uma coisa que não encaixava. Foi um momento de muita desesperança, que é a coisa que mais me assusta. A gente tem que acreditar que vale a pena acordar. Eu lembro de acordar e chorar e dizer que não vai dar".