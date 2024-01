Tabata Amaral fala sobre perda do pai, críticas por atuação e perrengues

Convidada de Tati Bernardi no videocast "Desculpa Alguma Coisa" desta quarta-feira (10), a deputada Tabata Amaral (PSB) falou a respeito da perda do pai para o crack, as críticas por ter votado a favor da reforma da previdência, os perrengues que passou para se formar em Harvard e mais.

"Meu pai morreu com 39 anos por causa do crack. Um homem brilhante, que escrevia o que ele via na rua, no ônibus, organizava torneio de xadrez pra mim e pra meu irmão, mas que não teve nenhuma oportunidade, nenhum acolhimento pra tratar de sua saúde mental", contou a deputada.

Ela também falou sobre o investimento em educação ao abordar o assunto. "Não dá pra separar o tanto de morte, desesperança que você tem na sua ausência [da educação]. (...) Não se separa desigualdade de educação. Eu só estou aqui e fiz ensino médio, fiz faculdade e pude escolher um futuro, por causa da educação. Educação é vida e sua ausência é morte. Falo assim porque odeio quando colocam essa educação na caixinha bonitinha de discurso. O mundo estava aberto pra mim por causa da educação".