Denunciado pelo 8/1 voltou a ser preso com base na Lei Maria da Penha

Ele passou por audiência de custódia e foi solto no dia 26. Por ser um caso de violência doméstica, o inquérito tramita em segredo de justiça. O UOL busca a defesa de Daniel Bispo.

Juíza determinou que ele fique longe da casa da vítima e de igreja. Daniel Bispo não pode se aproximar a mais de 300 metros e nem se ausentar da comarca. Justiça também determinou que ele não pode frequentar uma igreja em Ceilândia, mas não informou o porquê na decisão.

Daniel Bispo foi preso em flagrante no Quartel-General do Exército em Brasília e foi solto em março. Ele foi posteriormente denunciado por incitação ao crime e associação criminosa, mas teve o processo suspenso em agosto por ter apresentado interesse em firmar um acordo de não-persecução penal com a PGR (Procuradoria-Geral da República).