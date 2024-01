Por que bebês nórdicos dormem no frio e em caixas de papelão

O kit começou a ser distribuído em 1938, quando a Finlândia não era um país rico, e a taxa de mortalidade infantil era alta. Inicialmente, o foco eram as mães de baixa renda, mas, a partir de 1949, todas as gestantes passaram a ter direito, desde que façam o pré-natal.

O kit permitiu que todos os bebês tivessem um início de vida com itens básicos, independetemente da renda.

Ao longo dos anos, ele foi sendo adaptado à vida moderna. Nos anos 1970, quando as mulheres foram mais para o mercado de trabalho, as roupas de bebê coloridas com tecido mais fácil de lavar substituíram as brancas.

Questões ambientais e novas diretrizes médicas também são levadas em conta. Fraldas descartáveis foram substituídas pelas de pano. Mamadeiras e chupetas foram retiradas do kit para estimular a amamentação.