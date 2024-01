Evangélica e dona de sex shop: 'Lubrificante não é pecado, falar mal é'

Loja foi ideia da filha e tem três anos. No começo do negócio, Gislaine não entendia nada sobre o universo dos sex shop. "Foi tudo uma grande descoberta. Aprendi muito pelo feedback das clientes", conta. Muitas das clientes, inclusive, são irmãs da igreja que ela frequenta.

As pessoas perguntam: 'mas você é crente?' Eu respondo: 'com a graça e misericórdia de Deus, amém'.

Preconceito na igreja. No começo, ela conta que foi julgada por outros fiéis. Hoje, não liga mais para comentários. "Já me importei muito, chorei muito por causa disso. Mas ninguém tem que pagar a minha água e a minha luz. Eu já não ligo mais."

Ela vende, mas não usa. Segundo a crença de Gislaine, o sexo antes do casamento é pecado - por isso, ela ainda não pode usar os produtos que vende. Ela até já foi casada no passado, mas na época ainda não tinha a loja.

Mais que clientes, amigas

Além de produtos, conselhos. Gislaine conta que gosta de conversar com as pessoas que compram em sua loja, e entender o que as levaram ali. "Esses dias eu atendi um rapaz supernovo, e ele não tinha ereção. Eu falei: 'eu não vou te vender [algum produto], eu vou te indicar um médico."