Quantas bocas você beijou esse ano? Elas fizeram o 'IBGE' dos dates de 2023

Fim de ano é um momento de reflexão, pensar no que foi feito ao longo do ano e projetar o que se espera do futuro. No TikTok, uma trend gringa conquistou as brasileiras: o dating wrapped - na tradução livre, algo como "retrospectiva de encontro".

A ideia é simples: fazer um balanço da vida amorosa no ano. Quantos encontros eu tive? Qual signo predominou? Quantas pessoas com quem saí tinham nome bíblico? Em quantos casos tive envolvimento afetivo? Qual trimestre foi mais produtivo?

As categorias são diversas e variam de perfil para perfil, mas são apresentadas sempre do mesmo jeito aos seguidores: em formato PowerPoint. Gráficos-pizza ajudam a mostrar o que foi tendência e ajudam a identificar padrões.