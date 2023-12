Sexóloga cristã ensina a 'ressuscitar o Lázaro' sem ferir princípios

Em suas redes sociais, a sexóloga cristã deixa claro: o sexo é algo sagrado e criado por Deus. E o prazer é bem vindo —mas dentro do casamento monogâmico e sem pornografia.

Citando a Bíblia, ela diz: "Temos de amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Não adianta amar o outro se você não se amar. Então, trabalho muito o empoderamento da mulher para depois ela transbordar na vida do parceiro, dentro desses comportamentos. Por isso, digo que é sem ferir princípios."

A presença de uma terceira pessoa na relação sexual e tudo o que, segundo ela, leva ao vício ou a uma imagem idealizada do sexo também não são o melhor caminho, na concepção religiosa de Aline.

Já os vibradores estão entre as principais dúvidas das seguidoras —e são um ponto de polêmica até entre outras sexólogas cristãs.

"Oriento o uso com algumas restrições. Algumas pessoas têm dificuldade de sentir o orgasmo, então precisam de algo a mais. Tem mulheres na menopausa, por exemplo, com dificuldade para se excitar. Há antidepressivos que também reduzem a potência do orgasmo. Nesses casos oriento usar o bullet ou o do ponto G", diz Aline.

Ir ao motel (que pode ser tabu para alguns) não é "proibido" —desde que o casal avalie se o ambiente é adequado às intenções dele.