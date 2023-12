Ex acusa Coronel Feitosa de violência patrimonial e psicológica; ele nega

Situação foi agravada no último dia 30 de novembro, quando Adriana registrou uma queixa contra o ex-marido por violência psicológica e violência matrimonial na 1º Delegacia de Polícia da Mulher - informação foi confirmada pelo UOL com a Polícia Civil de Pernambuco. No caso, ele foi morar numa casa de praia no dia 22 de novembro que ela costumava frequentar com as filhas.

Violência patrimonial ocorre quando a pessoa com quem a vítima tem uma relação afetiva se vale disso para lhe tirar o seu dinheiro ou bens materiais. Já a violência psicológica trata-se de uma agressão à saúde mental e bem-estar emocional e físico de alguém.

Adriana conseguiu uma medida protetiva contra o ex-marido, além de revogação do porte de arma dele.

Deputado Coronel Alberto Feitosa (PL-PE) Imagem: Divulgação/Alepe

Coronel Alberto Feitosa nega as acusações, alegando que também é dono da casa da praia e que "não pode ser acusado de invadir o que é seu", conforme entrevista à TV Globo. Ele informou que o apartamento alugado em que estava precisou ser devolvido ao dono e que a única residência mobiliada que tinha era essa.

Juiz da 3ª Vara de Família determinou que o deputado Coronel Alberto Feitosa deixe a casa de praia em 24 horas e que ele pode ficar em outro imóvel. À TV Globo, o parlamentar diz que ainda não foi notificado.