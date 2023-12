Cirurgião é condenado a 36 anos por crimes sexuais contra 12 mulheres no RS

"Nota-se que o réu vem de longa data exercendo seu papel masculino dominador e de poder em seu ambiente de trabalho", considerou a Juíza.

O cirurgião afirmou que as acusações seriam um complô de ex-pacientes contra ele. Segundo o médico, as vítimas queriam indenizações.

Nota-se que ao final do interrogatório o réu, quando perguntado, chegou a concordar que todas as denúncias não passaram de uma vingança de todas as pacientes. Como se todas as denúncias contra a liberdade sexual efetuadas por cada uma destas pacientes (um total de 23) não passasse de algo frívolo e de cunho sentimental.

Rosalia Huyer, juíza do TJRS

A defesa do acusado utiliza postagens de algumas das vítimas demonstrando satisfação com a cirurgia plástica a que foram submetidas. Estas postagens de forma alguma excluem a responsabilidade penal do acusado em relação às vítimas, como quer dar a entender a defesa técnica. (...) Com a procedência está a justiça criminal a demonstrar que o respeito às garantias fundamentais (dentre elas a liberdade sexual) e o respeito às vítimas não permaneceu apenas no campo das construções dogmáticas.

Rosalia Huyer, juíza do TJRS

A denúncia contra o médico foi recebida pelo Judiciário no dia 10 de setembro de 2020. Na fase de instrução do processo, foram ouvidas 17 vítimas, sete testemunhas de acusação e 12 de defesa. A defesa pediu a absolvição do réu.

Relembre o caso

Os crimes ocorriam durante o atendimento. Conforme os relatos das vítimas, nas consultas, ele pedia para elas tirarem toda a roupa, passava a mão em seus corpos, as apalpava em partes íntimas, sob pretexto de que isso fazia parte do procedimento da consulta médica.