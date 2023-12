Venezuelana é encontrada morta pelo filho de 11 anos; companheiro é preso

O menino, ao encontrar a mãe ferida, procurou outra irmã, de 19 anos, que mora em outro andar da casa. Além dele, outra filha do casal, de 6 anos, também teria presenciado o crime, conforme a PM.

A jovem, que é filha somente da vítima, foi quem acionou a PM, ainda na manhã de quarta-feira (13). O Samu foi chamado e constatou o óbito no local. A Polícia Civil e o Conselho Tutelar também compareceram.

A filha mais velha explicou que a mãe dormia quando o marido dela chegou em casa, por volta de 23h. Neste momento, a jovem foi para a própria casa, que fica no piso superior. Ela disse não ter ouvido nenhuma movimentação atípica na casa, apesar de explicar que as brigas do casal eram "frequentes e por vários motivos".

Já a criança informou que o pai chegou do trabalho, trancou a porta da casa, foi até o quarto e mandou o menino sair porque iria matar a esposa. Neste momento, o homem teria começado as agressões na frente dos filhos de 11 e 6 anos.

Questionado se viu o pai sair de casa, o menino disse que acabou dormindo e apenas notou que a mãe não saiu para trabalhar de manhã, como de costume. Por isso, foi até o quarto dela, quando se deparou com a mãe ensanguentada e chamou a irmã mais velha para ajudar.

O companheiro da vítima foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio. Ele foi localizado horas após o caso, quando passava por atendimento médico no Hospital Municipal São José, após uma tentativa de suicídio.