Homem inventa que ex é informante e ela é morta por tribunal do tráfico

Polícia analisou áudios com ameaças

Em áudios enviados para Janayna, Iago exigia que ela voltasse a morar com ele. "Vou fazer uma pergunta. Tu não vai voltar pra mim? Só isso, me responde. No mínimo, eu vou te deixar careca. Vou te deixar careca e dar muita paulada na sua cara", disse ele na mensagem enviada para a vítima.

Dias antes do crime, ele foi até a comunidade para falar com a vítima, mas foi repreendido por ela e por dois amigos.

Iago vai responder por feminicídio. Ele também pode responder por homicídio por conta do desaparecimento de dois amigos da vítima.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie. Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.