Suspeito de esfaquear namorada e os pais dela é preso em condomínio de luxo

A prisão preventiva foi decretada pela Justiça de Pernambuco em 20 de novembro, cinco dias depois do crime.

Nas redes sociais, a ex-namorada comemorou a prisão. "Por mim, pela minha família e por todas as mulheres que esse monstro deixou marcas. Que a Justiça seja feita. Obrigada Jesus por me devolver a vida e a paz", publicou.

A Polícia Civil não informou se o suspeito já prestou depoimento. Em nota, a corporação esclareceu que mais detalhes serão repassados em momento oportuno.

Bruno de Andrade não aceitava o fim do relacionamento. Ele e a mulher ficaram juntos por dois anos. O relacionamento teria chegado ao fim no dia 14 de novembro, um dia antes do crime.

O UOL entrou em contato com o advogado Cristovão Cavalcanti, que representa Bruno. Ele informou que a defesa não irá de pronunciar.

Relembre o caso

À PM, o pai da vítima esclareceu que Bruno arrombou a porta do apartamento para tentar esfaquear a ex-namorada. Imagem: Reprodução/Google

A tentativa de feminicídio ocorreu no bairro de Candeias, no apartamento dos ex-sogros no dia 15 de novembro. A Polícia Militar foi acionada para averiguar a possível tentativa de homicídio por arma branca.