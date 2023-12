Dona de clínica onde mulheres foram gravadas nuas relata ameaça e extorsão

Chantagem após sequestro

Segundo a dona da clínica, depois do sequestro, ela começou a ser chantageada pelo grupo. "Sempre recebia uma ligação, por algum integrante, com o pedido para eu enviar vídeos meus nua. Eu fazia isso pra não morrer, não ganhei dinheiro com isso, pelo contrário, nesses meses todos ainda fui roubada em quase R$ 10.000, os Pix estão aí pra provar", afirmou.

Dinheiro extorquido ia para empresa, diz Valdineide. "Se a polícia buscar o CNPJ da empresa que entrava o dinheiro, vai descobrir do que se trata. Eu pesquisei, eles deram baixa na empresa depois que a historia caiu na imprensa. Por que a polícia não investiga a fundo pra provar que se trata de algo perigoso e que eu também fui uma vítima?", questionou.

Sobre as imagens das clientes postadas no perfil da clínica dela, Val acredita que o namorado virtual tenha sido o responsável pelas postagens. "Estava apaixonada e fiquei cega. No inicio do relacionamento, ele disse que poderia me ajudar a impulsionar as minhas contas profissionais nas redes sociais. Eu entreguei todas as senhas pra ele, e por alguns meses ele me ajudou muito a impulsionar minhas redes", afirmou.

Chegou um momento em que eles não se satisfaziam mais somente com as minhas imagens, aí eles me obrigaram a mandar imagens das clientes, também. Eles diziam que todas as pessoas ao meu redor corriam perigo. Eu não aguentava mais tanta pressão psicológica; tantas ameaças. Foi ai que eu dei um basta, disse que não faria mais isso, e que iria denunciar. Foi aí que eles fizeram isso comigo. Eu vou provar minha inocência.

Valdineide da Silva Silveira, dona de clínica em Fortaleza, ao UOL

Clientes acusaram dona de clínica

Um grupo de mulheres acusou a dona da clínica por gravar imagens das clientes nuas e sem consentimento.