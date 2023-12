Mulher é achada morta com hematomas e coberta com manta sobre cama em SP

A vítima, identificada como Ludmilly Borges, foi encontrada coberta com uma manta, sem roupa e com diversos hematomas no corpo. As lesões seriam no pescoço, no braço e no punho, de acordo com o Cidade Alerta (Record TV).

Também havia cabelos, que seriam da vítima, espalhados pelo chão do banheiro e no lixo da residência.

O ex-companheiro dela, Thiago Henrique da Silva, estava no local do crime e disse que discutiu com a Ludmilly na noite anterior, após eles irem a um bar. Ele teria admitido à polícia que puxou os cabelos da mulher durante a confusão, mas também apontou que ela teria ido ao banheiro e cortado os fios.

O homem ainda afirmou que ele e a vítima teriam feito sexo e dormiram após a briga e, quando acordou pela manhã, encontrou Ludmilly morta.

Universa apurou que a Ludmilly já havia registrado um boletim de ocorrência contra Thiago por violência doméstica e lesão corporal em 2022. Na ocasião, ela solicitou medida protetiva de urgência, que foi aceita pela Justiça. O caso foi investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher de Itaquaquecetuba e encaminhado à Justiça em junho deste ano. Não há informações o andamento do processo no Poder Judiciário.

A irmã de Ludmilly disse à polícia que a mulher e Thiago se relacionaram por cinco anos, mas ela pediu a separação por sofrer agressões físicas e psicológicas do homem, informou o Cidade Alerta.