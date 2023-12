Chorar, rir e até espirrar: por que orgasmo pode trazer reações curiosas?

Choro

Também conhecida como "disforia pós-coito", é uma tristeza sentida por algumas pessoas minutos depois da relação sexual. E nada tem a ver com a performance do par ou satisfação com a transa. Por isso, sem neura! Segundo os especialistas, homens e mulheres podem chorar, o que pode ser decorrente de ansiedade ou algo mais simples, como um momento ruim que a pessoa estava passando naquele dia.

Atchim!

Você se lembra do personagem de Justin Timberlake no filme "Amizade Colorida"? Na comédia romântica, Dylan Harper espirrava toda vez que chegava 'lá'. Como já sabia da reação para lá de curiosa, avisou Jamie (Mila Kunis) antes que ela pudesse se assustar.

As crises de espirro podem acontecer, principalmente, para os que têm tendência alérgica. Como durante a atividade sexual ficamos mais ofegantes, é natural que, ao inspirar algo rapidamente, o corpo queira liberá-lo pelo espirro. Se estiver em um lugar diferente do habitual, como um motel, por exemplo, as chances de acontecer são maiores.

Dor de cabeça

No momento em que o orgasmo acontece, o corpo se movimenta espontaneamente com a cabeça para trás e a ponta dos pés para frente. Isso pode causar uma contração muscular que, dependendo da intensidade, pode ser o gatilho para uma dor de cabeça, principalmente se o indivíduo for sensível a enxaquecas, por exemplo.