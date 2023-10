'Passei pela 'cura gay', tentei me matar e hoje busco justiça'

Até então, não tinha ficado com outras meninas. Tudo o que eu vivia era por dentro, internamente. Era uma realidade muito distante para mim essa de estar ao lado de outra mulher.

Nesse dia, acordei no hospital. Fui encontrada no mar. O meu pai veio me buscar com o pastor no carro. Fui inundada de preocupação, maquiada de amor, cuidado e carinho. Fiquei muito mal e depois comecei a fazer terapia, com alguém que realmente tinha uma formação em psicologia. Até então, só tinha feito terapia de conversão sexual.

Fazia com um psicólogo que era cristão e a terapia era de uma psicologia cristã. Foi muito pesado porque ainda tinha isso da 'cura gay', da reversão sexual. Não aguentei. No fim daquele ano voltei a me comunicar com a menina que eu tinha saído e meus pais descobriram. Naquela mesma noite, arrumei minhas malas porque eu estava muito cansada de me esconder, de viver uma mentira. No dia seguinte, vim para Salvador. Rompi com tudo de uma forma muito bruta.

Rompi um pouco até com a família, porque tive que me afastar, morar na casa dos meus amigos. Os meus familiares falaram para mim que minha mãe era muito forte, como se a minha mãe tivesse perdido uma filha, como se a vítima fosse minha família e não eu.

Foi tudo muito difícil e contei com amigos na capital para me acolherem. Para eles, eu era uma pessoa normal. O Tarcísio, que é hoje meu melhor amigo, só me conhecia pela internet e foi para a casa dele que fui quando cheguei na cidade.

Depois de um tempo, fui retomando o contato com a minha família. As coisas estão muito melhores. Vejo que a minha mãe teve que me perder algumas vezes para ver que me ama mais que qualquer coisa. Meus pais também estão passando por um processo de desconstrução.