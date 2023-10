Com cenas quentes de sexo, 'O Lado Bom de ser Traída' chega à Netflix

Em conversa com a reportagem, Sue contou como o acaso fez com que seu livro chegasse à Netflix, e falou sobre a sua inspiração para encontrar um lado bom em ser traída. Leia a seguir os principais trechos da entrevista:

Imagem: Divulgação

UNIVERSA: Você se inspirou em alguma experiência pessoal para escrever o livro?

Sue Hecker: Tenho amigas que foram traídas de diversas formas, mas minha mãe é minha principal inspiração. Ela descobriu que meu pai a estava traindo e, assim como a Bárbara, não deu nenhuma oportunidade para que ele se explicasse. Ele já a traía havia anos, mas quando ela teve a confirmação daquilo que desconfiava, juntou todas as coisas do meu pai e colocou na garagem. Não o deixou nem entrar em casa. Eles se separaram na década de 1980 e não era algo comum. Ninguém na família já tinha se separado e minha mãe teve coragem de tomar essa decisão mesmo com três filhos pequenos.

Isso impactou a maneira como você passou a enxergar os relacionamentos?

Acredito que sim. Cresci dizendo que não aceitaria traições e tendo essa referência de não aceitar menos do que merecemos. Minha mãe sempre falava que a ferida só dói enquanto ela está cicatrizando, mas ela vai ficar ali para o resto da vida. Eu tinha sete anos quando tudo aconteceu e já entendia. Cresci com isso. Não sei se não perdoou, não teria que desculpar nada, eu acho. Apenas me desligo. Sem contar que existem vários tipos de traições na vida, como a gente também vê no livro.

E seu pai sabe que ele serviu como uma referência para esse livro?

Ele contribuiu, mas ele ainda não se deu conta do que ele fez. Percebo que, às vezes, ele se arrepende, quando não tem família no Natal e no Ano Novo. Mas é um homem boêmio, tem uma namorada a cada seis meses, gosta de sair, foi casado diversas vezes. A inspiração mesmo foi a minha mãe. Não que eu não admire meu pai. A vida que ele leva é a vida que ele leva. Mas a minha mãe... Ela ainda enfrentou um câncer logo após a separação e, mesmo doente, trabalhava à noite, aos finais de semana e montou uma fábrica de móveis para sustentar os filhos.

Imagem: Divulgação/Netflix

Do livro para as telas

Como rolou o convite para que seu livro fosse adaptado para a Netflix?

Eu estava em uma viagem a trabalho para o Rio de Janeiro, passando por diversas livrarias. A equipe que estava comigo me chamou para sair no final do dia, mas eu não quis, queria descansar. Fui para o hotel jantar e, no restaurante, tinha um homem sentado na mesa do meu lado. Ele puxou papo, perguntou se eu estava a trabalho ou a lazer no Rio. Fiquei meio tensa, por ser uma mulher sozinha ali, então contei tudo. Que estava a trabalho, que era autora e que estava participando de sessões de autógrafos.