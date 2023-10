'Meu ex levou minha filha para a Coreia e estou há mais de 1 ano sem vê-la'

Mas resolvemos voltar um mês antes da Louise nascer, que foi no dia 2 de outubro de 2016. Resolvemos dar uma chance para o relacionamento, ter uma família normal, como qualquer outra.

Um mês depois do nascimento dela, começou tudo de novo: as brigas, agressões físicas e psicológicas. Tudo foi ficando mais intenso, piorando. Mas ainda consegui aguentar tudo por mais de um ano depois que ela nasceu.

Em abril de 2018, foi o ápice. Ele tentou me agredir, tentou me matar com uma faca. As pessoas do condomínio onde a gente morava chamaram a polícia. Foi aí que eu coloquei um ponto final no relacionamento.

'Ele disse que ia mandar presentes'

Voltei praticamente fugida para Manaus, deixei tudo o que tinha e fui para a casa da minha mãe. Nesta mesma época, eu passei em um emprego no Rio Grande do Sul e deixei minha filha com ela. Estava em uma fase muito depressiva.

Meu ex foi para Manaus e pegou a criança da minha mãe, alegando que eu tinha abandonado minha filha. Ele ficou com ela alguns meses, até eu entrar com o pedido de guarda. Eu já estava estabilizada, empregada e bem.