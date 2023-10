Ainda se atribui negritude como defeito, diz advogada

Temos um grupo de vozes dizendo que, no Brasil, o racismo e o preconceito de ordem de raça no colorismo não existem, isso não é verdade. Quem está na pele preta e no corpo negro vivencia isso diuturnamente, quanto mais retinto se é, pior a situação.

Em entrevista à Universa, a ministra Edilene Lobo falou sobre sua posse, o futuro do TSE e seu papel na democracia para superar as desigualdades de raça e gênero.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: de segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja a íntegra do programa: