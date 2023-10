Fuja delas! 10 atitudes que podem estragar o clima e o prazer no sexo

2. Ter melindre na hora de colocar a camisinha

O uso de preservativo é demonstração de autocuidado e preocupação com o seu bem-estar e com o do outro, o que traz mais respeito para a relação e permite que ela flua com maior prazer.

3. Sair do clima depois do sexo

Cortar o clima de conexão logo depois de a transa terminar pode levar o par a se sentir como um objeto. A experiência sexual, vale lembrar, inclui ficar um tempo juntos depois, ainda aproveitando as sensações.

4. Ser insistente em algo que o outro não quer

Insistir, transa após transa, para que o par finalmente tope atender um pedido erótico que já foi terminantemente recusado. É preciso aprender a lidar com os limites alheios. Caso não seja possível aceitá-los, a sugestão é conversar muito a respeito (longe da cama, de preferência) e analisar o quanto, de fato, colocar essa fantasia em prática é fundamental para a relação.