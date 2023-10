Paola Carosella sobre papel de vilã no MasterChef: 'Sofri no começo'

A cozinheira conta que passou a se sentir muito bem no programa depois de ter entendido como poderia agir. "Na hora que eu saquei isso, eu me diverti tanto, mas tanto. Eu estava assistindo agora pouco e pensando: 'Nossa, como eu era boa nesse papel'."

Paola Carosella sobre colocar DIU: 'Menstruar para mim era muito dolorido'

A cozinheira conta ter enfrentado diversos problemas com a menstruação: "Conheci a minha ginecologista, fiz uma consulta de duas horas e meia e ela me perguntou milhares de coisas. E ela falou: 'A gente entra no climatério e vai perdendo alguns hormônios, mudando'. Mas a mulher de hoje não é a mulher de antes que serviu e nasceu pra procriar. Nossa realidade não é essa. A gente faz um monte de coisa. E aí eu não tinha força nem pra me exercitar. Colocar esse DIU que me fez parar de menstruar foi muito bom, [porque] eu sofria horrores nos meus períodos. Tenho 50 anos agora, comecei a me sentir um pouco melhor aos 47. O período de maior cansaço foi dos 38 aos 47. Menstruar pra mim era muito dolorido, me dava muitas transformações físicas, ficava muito inchada, muito cansada, ou muito agressiva. E aí conversei com a ginecologista e veio o DIU, reposição hormonal de testosterona. Três ou quatro meses depois eu já estava malhando três vezes por semana. Parei de ter as nuances, ganhei força pra me exercitar e meu corpo fica sem dor."

Paola Carosella fala de infância com 'avô monstro' e pai bipolar

Paola abre a intimidade para falar da sua infância, especialmente do pai e do avô. "Meu avô paterno, essa figura sinistra, muito provavelmente [era fascista]. Era um monstro. Meu pai era um homem sensível, diagnosticado com transtorno bipolar em uma época que não se falava muito disso. Na época era maníaco depressivo e quando ele estava em momentos de mania, meu avô chamava a polícia e ele ia preso. Meu pai ficou internado em manicômios muitos anos. Quando eu tinha 11 anos, o pai dele, meu avô, fez uma coisa que eu nunca vou esquecer: ele me encurralou numa quina na parede, jogou o corpo inteiro em cima de mim e falou: 'Você já tem idade suficiente pra se responsabilizar por essa coisa que você tem com seu pai, porque isso é culpa sua. Ele era normal até você nascer'. Depois disso, contei pra minha mãe e poucas vezes voltei a ir pra casa deles. Meu pai passou muito tempo internado e nosso relacionamento nunca avançou. Só quando a minha mãe morreu que voltei a encontrar com ele e eu quis cuidá-lo. Meu pai se suicidou quando eu estava tentando ajudar."