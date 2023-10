Paola Carosella fala de 'avô monstro' e papel de vilã no MasterChef

A convidada de Tati Bernardi no videocast "Desculpa Alguma Coisa" desta quarta-feira (18) é a cozinheira Paola Carosella. Ela conta de sua infância com um pai bipolar e um "avô monstro", de como percebeu que vivia um relacionamento abusivo com o ex-marido, fala sobre o papel de vilã no "MasterChef Brasil" e de sua preocupação com a saúde mental.

Paola conta como foi sua infância com o pai e o avô. "Meu avô paterno, essa figura sinistra, muito provavelmente [era fascista]. Era um monstro. Meu pai era um homem sensível, diagnosticado com transtorno bipolar em uma época que não se falava muito disso. Na época era maníaco-depressivo e quando ele estava em momentos de mania, meu avô chamava a polícia e ele ia preso. Meu pai ficou internado em manicômios muitos anos."

Ela também diz que o avô a culpava pela condição do pai. "Quando eu tinha 11 anos, ele me encurralou numa quina na parede, jogou o corpo inteiro em cima de mim e falou: 'Você já tem idade suficiente pra se responsabilizar por essa coisa que você tem como pai, porque isso é culpa sua. Ele era normal até você nascer'."