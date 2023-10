Chegar 'quase lá' e parar a transa é segredo para orgasmos intensos

Como identificar o momento certo?

A sensação de prazer é mais perceptível na glande, principalmente durante a masturbação ou quando o cara recebe sexo oral.

A sensação virá acompanhada de alguns arrepios muito intensos. Parece ainda que o sujeito acabou de correr, pois a respiração fica bem ofegante.

O que fazer?

O segredo está na respiração. É preciso aprender a respirar, ou melhor, a controlar a respiração. Quando estiver se masturbando e perceber que vai ejacular, respire fundo e faça uma pausa. Inspire, pare de se tocar e vá tomando consciência de como está a respiração. Repita esse movimento duas ou três vezes. Quanto mais se pratica, melhor será seu autocontrole.

Quando estiver transando com alguém e perceber que está prestes a gozar, descentralize a atenção do pênis por uns instantes, mesmo que isso signifique interromper a penetração. Faça sexo oral no par ou qualquer outra coisa que não inclua o órgão e depois volte a repetir o movimento.