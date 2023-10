'A mulher de antes morre um pouco': crise existencial abala mães após parto

Dois meses após dar à luz Camila*, a estudante paulistana Ana Carla Silva vivia um pós-parto intenso, com as emoções à flor da pele, choro recorrente e alguns sentimentos confusos.

"As pessoas esquecem de contar que, a partir do momento que você fica grávida, também morre um pouco. A Ana de antes nunca mais vai existir", resume ela.

"Eu não posso mais ficar sozinha, entende? É como se, para sempre, fosse estar acompanhada e, mesmo isso não sendo algo ruim, é estranho pensar dessa forma. Dá medo ver que ela depende totalmente de mim, e é minha obrigação. Mas e meus sonhos? E quem eu era?", desabafa.

Este é um sentimento pouco falado e muito comum nas mães, especialmente nas de primeira viagem. Mas, para a psicóloga Lígia Dantas, esse momento de confusão é inclusive necessário. Tornar-se mãe é um processo que começa antes de o bebê nascer, mas que também não finaliza imediatamente após o parto.

Além disso, a gravidez é um período de intensas mudanças hormonais, físicas e neuroquímicas. No pós-parto, a mulher se encontra em constante transformação e exposta a muitos fatores: vivendo o processo de amamentação, processando as dificuldades para dar à luz, repensando a relação com o parceiro, elaborando a intensa dedicação ao filho, lidando com a exaustão, a falta de sono e as mudanças no corpo. Há ainda a inversão de papéis —de filha para mãe.

Não é de se estranhar, então, que enfrente crises de identidade e se sinta perdida diante do cenário.

Algumas mulheres relatam uma sensação de estranhamento em relação à sua transformação e à própria identidade nesse processo tão complexo, conta a psiquiatra Malu de Falco.

Vai passar?

O esperado é que, após um período confuso, a mulher consiga assimilar as mudanças e entender seu momento, não sentindo mais confusão sobre sua identidade e sendo capaz de separar autocuidado da maternidade.

"Isso acontece de maneira mais rápida quando existe uma rede de apoio, em que a mulher é amparada por pessoas queridas e em quem confia ou tem algum profissional que a ajude no processo", observa a psiquiatra.

Mas nem sempre o quadro desaparece naturalmente e, nestes casos, o indicado é buscar ajuda. Existe tratamento médico, mas a indicação vai depender da intensidade dos sintomas, necessariamente.

Para os casos mais brandos, alguns bons hábitos podem ajudar. Falco destaca a necessidade de descansar, manter uma boa alimentação, ter a ajuda de pessoas próximas e, principalmente, fazer psicoterapia para ressignificar essa mulher.

O primeiro ano do bebê vai ser muito marcado por essa transição da mãe, reforça Dantas, por isso é muito importante que a rede de apoio permita que ela se dedique também com outros papéis de sua vida e exerça sua maternidade sem julgamentos ou comparações.

"É preciso construir uma maternidade que seja suficiente para ela. Às vezes, a gente fica pegando modelos de maternidade e isso também causa uma frustração enorme", lembra a psicóloga.

O ideal é jamais se comparar —nem à própria mãe, nem às amigas e, muito menos, aos padrões propostos pela internet.

O relacionamento, às vezes, acaba

Outro movimento que pode acontecer é a mulher se dar conta de que desejava ser mãe, mas não quer ser esposa ou morar com alguém, por exemplo.

O desejo de ser mãe pode vir antes dos planos de casar ou morar com o parceiro. "As pessoas acham que existe uma coerência ou uma ordem que deve ser seguida entre casar e reproduzir. E ninguém está pronto para ouvir que, às vezes, a maternidade tem pouco a ver com o relacionamento", diz a psicóloga.