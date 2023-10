Fernanda Nobre: 'Não ser mãe hoje é mais opressivo que a não-monogamia'

Fernanda Nobre diz por que decidiu falar sobre não-monogamia: 'Não percebia que podia escolher'

Fernanda abre o jogo e diz o que a motivou a falar sobre a não-monogamia. "Eu fui uma das primeiras pessoas a falar sobre isso publicamente, em 2020, na pandemia. Estava todo mundo fazendo live, falando. E eu sou de uma geração que se é atriz, tem que ser misteriosa, porque é cafona mostrar sua vida, etc. Só que fui assim a vida toda. Quando chegou a pandemia, pensei: 'Estou uma velha jovem, vou falar'. Eu não fazia stories, não aparecia minha cara. Eu falei: 'Por que estou me levando tão a sério? Não me levo tão a sério na vida'. E aí pensei: 'O que quero falar?'. Coisas que nos aprisionam, o que você reproduz sem perceber. Porque eu fiz isso a vida toda. Eu não estava percebendo que estava caladinha, sem falar, porque não queria errar. Não percebi que podia escolher ter ou não filho, eu tinha que ter. Lembro que com 23 anos eu mudei de analista e lembro que fui pra nova analista falando: 'Não gosto de mim. Não me acho interessante. Não gosto de quem eu sou'. Eu sentia mas não conseguia compreender o que era. Eu estava presa no que os outros queriam sobre mim."

Fernanda Nobre diz o que aprendeu com Fernanda Young: 'Me modificou completamente'

Fernanda Nobre se emociona ao falar da morte da roteirista e atriz Fernanda Young. "A gente ia estrear uma peça em sete dias. Ela viajou pra decorar o texto. A peça era eu e ela. Ela viajou porque a gente estava enlouquecido com a estreia, tudo muito intenso. Ela foi viajar pra focar, decorar. Nesse dia que ela faleceu, ela estava com asma, e a gente passou o dia se falando, da peça, do que tinha que resolver. [...] Conviver com a Fernanda como eu convivi, que foi de uma forma muito intensa, ela me modificou completamente. Acho que a voz que eu passei a ter, sem medo, a coragem de falar... Não posso creditar tudo ao que eu vivi com ela, mas aquela mulher, aquela força, até o jeito que a gente a perdeu, me ensinou a ter voz, a falar, a não ter medo de colocar o que eu penso pra fora. Ela me credibilizava muito. Ela me modificou, sou muito grata a vida dela. Foi muito modificador pra mim."