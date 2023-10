Fernanda Nobre fala de amizades tóxicas: 'Tenho talento para atrair'

Fernanda Nobre conta como foi decisão de abrir relação e por que não conta regras

A atriz fala de seu relacionamento não-monogâmico com o marido, o diretor José Roberto Jardim. "Eu estava estudando muito feminismo e o Zé estudando muito também, a gente começou junto essa troca. E aí eu li sobre isso [...] E aí fui perceber que tem outra forma e outra maneira. Mas não é assim, do nada, demora. A gente faz parte de uma geração que não existia essa pergunta, esse questionamento. E a gente sempre soube que os homens heterossexuais tinham a permissividade da sociedade e a gente sofrendo, sempre duvidando. Não quero mais isso. Mas isso só é possível porque é com o Zé. Não sei se, caso eu me separe dele amanhã, se vai ser desse jeito. Tenho que me sentir muito segura. [...] Ser não-monogâmico é muito mais difícil porque ser monogâmico já tem uma cartilha. A gente não tem nenhum modelo."

Fernanda Nobre diz por que decidiu falar sobre não-monogamia: 'Não percebia que podia escolher'

Fernanda abre o jogo e diz o que a motivou a falar sobre a não-monogamia. "Eu fui uma das primeiras pessoas a falar sobre isso publicamente, em 2020, na pandemia. Estava todo mundo fazendo live, falando. E eu sou de uma geração que se é atriz, tem que ser misteriosa, porque é cafona mostrar sua vida, etc. Só que fui assim a vida toda. Quando chegou a pandemia, pensei: 'Estou uma velha jovem, vou falar'. Eu não fazia stories, não aparecia minha cara. Eu falei: 'Por que estou me levando tão a sério? Não me levo tão a sério na vida'. E aí pensei: 'O que quero falar?'. Coisas que nos aprisionam, o que você reproduz sem perceber. Porque eu fiz isso a vida toda. Eu não estava percebendo que estava caladinha, sem falar, porque não queria errar. Não percebi que podia escolher ter ou não filho, eu tinha que ter. Lembro que com 23 anos eu mudei de analista e lembro que fui pra nova analista falando: 'Não gosto de mim. Não me acho interessante. Não gosto de quem eu sou'. Eu sentia mas não conseguia compreender o que era. Eu estava presa no que os outros queriam sobre mim."