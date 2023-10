Dor no sexo? Conheça massagem íntima que alivia pontos de tensão na vagina

Como funciona a terapia?

O tratamento faz estímulos físicos para liberar a tensão dos músculos da pelve. "A mulher vem para uma consulta como se fosse um exame ginecológico e ali a gente vai liberando os pontos de tensão", explica Ana Gehring, fisioterapeuta sexual.

Quando a paciente tem vaginismo, a terapia começa na parte externa. Aparelhos a laser, de radiofrequência e biofeedback - equipamento que faz o músculo "aprender" a relaxar - ajudam nas sessões, a depender da necessidade da paciente.

"Imagine que você está com uma dor no ombro, o que você faria na fisioterapia? Vamos fazer massagem, alongar a região. Depois que passa a fase da tensão muscular, vamos pensar no fortalecimento. É mais ou menos assim", exemplifica Gehring.

Durante a fisioterapia sexual, os dilatadores ajudam a musculatura a relaxar aos poucos Imagem: Arquivo Pessoal

Estímulos internos

Dilatadores vaginais amparam o trabalho na parte interna da musculatura. "Os dilatadores são como um kit com vários tamanhos. Vamos alongando gradativamente a musculatura da vagina e assim, a mulher vai perdendo o medo da penetração, porque, obviamente, quem sente dor vai ficar toda contraída e tensa a cada tentativa", diz Gehring.