Fernanda Nobre conta como foi abrir relação e por que não fala suas regras

Fernanda Nobre conta de amigo manipulador: 'Tenho talento pra atrair gente tóxica'

A atriz também fala dos relacionamentos tóxicos que teve durante a vida e conta de rompimento difícil. "Eu tenho um talento pra atrair gente tóxica, uma permissividade enlouquecedora, principalmente pra amigo. Começa a me manipular, me suga, fala coisas que me magoa e acho que eu que estou errada. Sofri um grande rompimento ano passado, amigo de muitos anos, um cara que foi apontado por mulheres por muitos anos como tóxico, abusador. Eu dei razões a elas, mas falei que não era reacionária, e ele dizia que queria mudar. Mas fui percebendo que ele me envolvia, manipulava, falava coisas tóxicas pra mim e depois ria. Coisas que ele sabia que iam me machucar. Até que teve um ápice, uma briga homérica onde nem percebi, mas expus pra todos o abuso que ele estava cometendo com a parceira dele. Foi um rompimento muito forte."

Fernanda Nobre diz por que decidiu falar sobre não-monogamia: 'Não percebia que podia escolher'

Fernanda abre o jogo e diz o que a motivou a falar sobre a não-monogamia. "Eu fui uma das primeiras pessoas a falar sobre isso publicamente, em 2020, na pandemia. Estava todo mundo fazendo live, falando. E eu sou de uma geração que se é atriz, tem que ser misteriosa, porque é cafona mostrar sua vida, etc. Só que fui assim a vida toda. Quando chegou a pandemia, pensei: 'Estou uma velha jovem, vou falar'. Eu não fazia stories, não aparecia minha cara. Eu falei: 'Por que estou me levando tão a sério? Não me levo tão a sério na vida'. E aí pensei: 'O que quero falar?'. Coisas que nos aprisionam, o que você reproduz sem perceber. Porque eu fiz isso a vida toda. Eu não estava percebendo que estava caladinha, sem falar, porque não queria errar. Não percebi que podia escolher ter ou não filho, eu tinha que ter. Lembro que com 23 anos eu mudei de analista e lembro que fui pra nova analista falando: 'Não gosto de mim. Não me acho interessante. Não gosto de quem eu sou'. Eu sentia mas não conseguia compreender o que era. Eu estava presa no que os outros queriam sobre mim."