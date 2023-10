Fernanda Nobre fala de casamento aberto e de como quase morreu na infância

"Lembro que com 23 anos eu mudei de analista e lembro que fui para a nova falando: 'Não gosto de mim. Não me acho interessante. Não gosto de quem eu sou'. Eu sentia, mas não conseguia compreender o que era. Eu estava presa no que os outros queriam sobre mim", ela conta.

Além disso, a atriz diz que tem "talento" para atrair relações tóxicas e conta de rompimento difícil que viveu com um amigo. "Era um amigo de muitos anos, um cara que foi apontado por mulheres como abusador. Eu dei razões a elas, mas falei que não era reacionária, e ele dizia que queria mudar. Mas fui percebendo que ele me envolvia e manipulava."

Fernanda também se emociona ao falar da morte da roteirista e atriz Fernanda Young. "A gente ia estrear uma peça em sete dias. Ela viajou pra decorar o texto. A peça era eu e ela. [...] Conviver com a Fernanda como eu convivi, que foi de uma forma muito intensa, me modificou completamente. Ela me ensinou a ter voz."

O programa "Desculpa Alguma Coisa" vai ao ar às quartas, às 20h, no Canal UOL, no YouTube de Universa e em plataformas de áudio.