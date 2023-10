CNJ vai apurar caso de desembargador que disse que 'gravidez não é doença'

O órgão recebeu uma denúncia de que "o magistrado teria adotado posturas que, em tese, podem configurar violação de deveres funcionais da magistratura".

Gravidez não é doença. Ela não é parte do processo, é apenas advogada do processo. Mandasse outro substituto. São mais de 10 mil advogados em Belém.

Georgenor de Sousa Franco Filho, desembargador da 4ª turma do TRT-8

Segundo o órgão, o desembargador interrompeu a fala de uma colega em outro momento, de forma imperativa. "Desembargadora Alda também, calada está, calada permanecerá. Não podemos falar, não fazemos parte do quórum. Calemo-nos!", disse.

Georgenor de Sousa Franco Filho pediu desculpas hoje pela fala. Em nota, o desembargador disse ter sido "surpreendido" pela repercussão do caso nas redes sociais, o que fez com que ele reassistisse à sessão em que falou da advogada grávida. "Verifiquei que minha manifestação foi profundamente indelicada e infeliz, e gostaria de oferecer minhas mais sinceras desculpas", publicou.