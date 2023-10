Luiza Possi revela acordo com o marido na pandemia: 'Ficamos mais íntimos'

Luiza Possi diz que teve cordas vocais danificadas por excesso de remédios

Luiza contou quase ter perdido a voz após tomar remédios. "Eu era muito carente. Não tinha encontrado meu amor, acreditava que ficante era namorado, vivia de decepção. Tive uma médica querida que me deu uma fórmula, porque em uma das brigas com meu pai, eu parei de menstruar. Ela me deu algo pra parar de vez e era diurético, mas minha voz foi acabando. Eu entrei no Divas, um musical maravilhoso, e eu não tinha voz e não sabia o porquê. Fui pra uma psiquiatra que achou que eu era um hamster e ficou testando remédio. Eu ia para os ensaios e falava, e os remédios foram causando mais danos as cordas vocais. Teve um dia que eu não aguentei, fiquei 10 dias internada pra tirar todos os remédios, fiz um detox. Eu mesma falei: 'estou indo me internar porque não tá mais dando pra viver'."

Luiza Possi diz que descobrir gravidez 1 mês após morte de pai 'foi um bálsamo'

Luiza contou que perdeu o pai para a covid-19 e, um mês depois, descobriu que estava esperando Matteo, seu segundo filho. "Quando veio a pandemia, a gente fez uma promessa que ia se falar todos os dias. Ele dizia que não queria que acabasse a pandemia pra gente nunca parar de se falar. A gente se falou todos os dias da pandemia, até ele pegar covid. Não tinha vacina. [...] Ele veio pra São Paulo, ficou comigo, pegou meu filho no colo, mostrou a lua pra ele. Esse dia eu nunca vou esquecer. Que bom que ele não se trancou só em casa ou não tinha vivido isso. Ele estava bem de saúde. Pegou a covid, ficou bem, foi para o hospital depois de 10 dias. Ficou mais 60 dias em coma, acordou do coma no dia do aniversário dele, voei pra ele, peguei na mão dele e falei pra ele apertar minha mão se estivesse ouvindo. Ele apertou. Três dias depois ele morreu. Descobri que estava gravida um mês depois. Foi um bálsamo. Eu estava bebendo todos os dias. Quando descobri, fui obrigada a mudar de vida."