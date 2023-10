Luiza Possi diz que descobrir gravidez 1 mês após morte de pai a salvou

Luiza Possi diz que não pensava em comparações com a mãe no início da carreira

Luiza contou ainda que, no início da carreira, não pensou nas comparações que sofreria com a mãe, Zizi Possi. "Eu sempre fui muito independente. Acham que por eu ser filha da minha mãe, um dia eu estava em casa e falei que queria cantar. Eu tinha bandas, pegava o metrô e ia pra Vila Mariana com caixa de som. O dia que fui cantar no Credicard Hall pra 11 mil adolescentes, eu avisei em casa: 'Mãe, vou abrir um show do Skank, se quiser ir, me fala'. Eu lembro do dia que eu estava indo pra Hebe pela primeira vez, ia lançar 'Dias Iguais', e me ligaram e perguntaram da comparação com minha mãe. Eu não tinha pensado sobre isso, não tinha passado pela minha cabeça. Passei dois anos gravando meu álbum e ninguém tinha falado pra mim, não tinha tido essa conversa. Porque não cabia isso na minha cabeça, eu estava fazendo o meu."

