'Muito bom ser amada': ela foi adotada aos 17 anos e ganhou quatro irmãos

Natália, de 17 anos, não tinha mais esperanças de ser adotada quando conheceu o casal Fernanda e Maurício Fabris, que moram em Indaiatuba (SP). Em um abrigo desde os 15 anos, ela sabia que, por causa da idade, seria difícil encontrar uma família antes que atingisse a maioridade.

"Por ser mais velha, eu não tinha esperanças de ser adotada, mas quando meus pais entraram com o pedido, eu fiquei muito feliz. Foi algo tão natural", disse ela, em entrevista ao UOL.

O receio de Natália é comprovado pelas estatísticas. A adoção de adolescentes é muito mais rara do que a de crianças pequenas. Segundo o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, os adolescentes representam 48% do total de pessoas abrigadas e aptas para adoção no Brasil.