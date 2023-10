Postura de dominação e boca suja: arrase no sexo selvagem com essas 8 dicas

Palavrões, puxões de cabelo, mordidas e movimentos mais brutos são algumas das táticas para esquentar a hora H. A transa pode ficar excitante se tiver uma dose extra de emoção e furor.

Nem todo mundo, porém, gosta do estilo ou quer ser pego de surpresa com uma palmadinha. Ter uma boa conversa pré-sexo selvagem parece cortar um pouco o clima, mas é melhor que os envolvidos definam antes o que aceitam ou não fazer para evitar conflitos. No mais, é só apostar na diversão.

Veja abaixo oito dicas para deixar o sexo mais selvagem: