O que você faz ao ver uma mulher ser assediada? Programa ensina a reagir

É nosso dever enquanto marca, líder mundial, prestar apoio e trazer ações que despertem consciência na sociedade através da educação, debates e discussões, com o objetivo de criar um movimento transformador. Laura Parkinson, diretora de L'Oréal Paris no Brasil

Uma parceria com a prefeitura carioca

Desde agosto de 2023, no Rio de Janeiro, foi firmada uma parceria da marca com a prefeitura da cidade para combater o assédio em locais públicos e privados. A Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher do Rio passou a capacitar servidores públicos para identificar e prestar o auxílio adequado em situações de assédio em espaços públicos. No dia 16 de agosto, uma grande ação mostrava a dimensão do problema — 100 estátuas foram colocadas na Cinelândia e 88 delas, pintadas de laranja, representando as mulheres que já passaram por alguma situação de assédio ao longo de sua vida.

O lançamento em agosto foi pela celebração do aniversário de 17 anos da Lei Maria da Penha. A intenção é fortalecer e amplificar o trabalho realizado pela Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher, que já promove ações de educação, acolhimento às mulheres vítimas de qualquer tipo de violência e assédio e combate a situações de violência.

"A conscientização é fundamental para garantirmos os direitos das mulheres e, ao unir forças, conseguimos amplificar o alcance das iniciativas e promover impactos concretos na sociedade", afirmou Joyce Trindade, Secretária de Direitos das Mulheres.

Na ação de agosto, na Cinelândia, Taís Araujo, embaixadora de L'Oréal Paris no Brasil, também falou sobre a luta contra o assédio e a violência. "O Stand Up vai além de um treinamento; é um movimento significativo de causa e luta não só para as mulheres, mas para toda a sociedade. Acredito que muitos de nós já vivenciaram situações assim. Sofrer assédio é uma experiência traumática e paralisante, e é essencial que falemos sobre isso, entendamos, dialoguemos e denunciemos qualquer forma de assédio", comentou a atriz.