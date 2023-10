Luiza Possi diz que teve cordas vocais danificadas por excesso de remédios

Luiza contou como conseguiu lidar com o problema. "Teve um dia que eu não aguentei. Fiquei 10 dias internada pra tirar todos os remédios, fiz um detox. Eu mesma falei: 'estou indo me internar porque não tá mais dando pra viver". Eu estava tendo crise de pânico em casa, me agarrava a meu cachorro e dizia que não podia morrer. Eu já estava ruim e as químicas foram piorando cada vez mais. Os remédios foram acabando com a minha voz. Foi um caos."

Luiza Possi conta que tinha coleção 'esquisita': 'Queria ter algo que só eu tinha'

A cantora contou uma coleção "estranha" que mantinha. "Eu fazia coleção de chiclete mastigado. Queria ter uma coleção que só eu tenho, que ninguém mais tinha. Eu tinha uns oitos anos e falei: 'Vó, vai ser chiclete mastigado'. Se ela não gostou, é um ótimo sinal. Sinal que é isso. Peguei um pote de acrílico e cada chiclete eu ia colocando. Quando o chiclete ficava muito sem cor, quando ele já estava duro, eu pintava de guache. Costumava mascar chiclete preto, azul, rosa... pequenas bolinhas de formas abstratas. Mas o cheiro era bom, era de tutti-frutti tinha tampa. Deixei de herança pra minha melhor amiga, mas nós brigamos e aí fui obrigada a jogar o pote fora."

Luiza Possi diz que descobrir gravidez 1 mês após morte de pai 'foi um bálsamo'

Luiza contou que perdeu o pai para a covid-19 e, um mês depois, descobriu que estava esperando Matteo, seu segundo filho. "Quando veio a pandemia, a gente fez uma promessa que ia se falar todos os dias. Ele dizia que não queria que acabasse a pandemia pra gente nunca parar de se falar. A gente se falou todos os dias da pandemia, até ele pegar covid. Não tinha vacina. [...] Ele veio pra São Paulo, ficou comigo, pegou meu filho no colo, mostrou a lua pra ele. Esse dia eu nunca vou esquecer. Que bom que ele não se trancou só em casa ou não tinha vivido isso. Ele estava bem de saúde. Pegou a covid, ficou bem, foi pro hospital depois de 10 dias. Ficou mais 60 dias em coma, acordou do coma no dia do aniversário dele, voei pra ele, peguei na mão dele e falei pra ele apertar minha mão se estivesse ouvindo. Ele apertou. Três dias depois ele morreu. Descobri que estava gravida um mês depois. Foi um bálsamo, eu estava bebendo todos os dias. Quando descobri, fui obrigada a mudar de vida".