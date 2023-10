Unirio demite professor acusado por alunas e professoras por assédio

Ávilla respondeu a um processo administrativo disciplinar da Universidade. Foram ouvidos no processo, além do professor investigado e de uma das vítimas, dirigentes do Diretório Acadêmico Chico Mendes, da Pró-Reitoria de Graduação, do Instituto de Biociências, da coordenação dos cursos de Biologia e de Ciências Biológicas, e do Departamento de Zoologia.

A demissão foi publicada nesta quarta-feira (4) no DOU (Diário Oficial da União), assinada pelo reitor José da Costa Filho. Segundo a portaria, para a demissão foram considerados "a natureza e a gravidade das transgressões praticadas, os danos decorrentes para o serviço público, bem como as circunstâncias".

A Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) teve acesso a relatos e provas apresentados pelas vítimas, que não deixaram dúvidas sobre a prática de assédio sexual.

Nota da UniRio

Segundo a UniRio informou em nota, o professor foi penalizado com a demissão, porque infringiu os artigos 116, IX, e 117, IX, da lei 8.112/90, "violando a intimidade, privacidade, dignidade e honra das vítimas e também o seu dever, como servidor, de manter conduta compatível com a moralidade administrativa, sem se valer do cargo para proveito pessoal em detrimento da dignidade da função pública".

Além disso, o processo ético demonstrou que Ávilla "infringiu, também, dispositivos do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto no 1.171, de 22 de junho de 1994), culminando na aplicação de censura ética em 20 de maio de 2023".

O UOL tenta localizar a defesa do professor. O espaço está aberto para manifestações.